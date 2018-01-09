В результате ДТП на юге Москвы пострадали три человека

Теги: пострадавшие Происшествие москва дтп

Автомобиль Hyundai перевернулся после наезда на препятствие в районе Орехово-Борисово Южное. Пострадали три человека. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП на юге столицы пострадали три человека. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД города.

"На пересечении Гурьевского проезда с улицей Воронежская произошел наезд легкового автомобиля Hyundai на препятствие, после чего иномарка опрокинулась. В результате ДТП трое пострадавших", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.