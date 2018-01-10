Минобороны установило место запуска атаковавших базы в Сирии дронов

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Атаковавшие в ночь на субботу российские базы Хмеймим и Тартус дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб". Об этом сообщили в Минобороны России. В связи с этим ведомство направило письма начальнику Генштаба Турции и руководителю турецкой Национальной разведки.

В Минобороны России заявили, что беспилотные летательные аппараты, которые в ночь на субботу атаковали авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, были запущены из зоны деэскалации "Идлиб". Об этом сообщает "Ридус".

"Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции", - говорится в сообщении.

В связи с этим российское ведомство направило письма начальнику Генштаба Турции и руководителю турецкой Национальной разведки, в которых подчеркивается необходимость выполнения турецкой стороной обязательств по обеспечению режима прекращения боевых действий и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб".

Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку 13 ударных беспилотников на объекты России в Сирии. Семь летательных аппаратов были уничтожены ЗРК "Панцирь-С1". Управление шестью беспилотниками было перехвачено. Три из них удалось посадить за территорией российской базы, еще три взорвались при столкновении с землей.

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