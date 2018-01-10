Леопард напал на ребенка в приморском зоопарке

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В Приморском крае леопард напал на двухлетнего ребенка в зоопарке. Когда родители отвлеклись на старшего сына, младший остался без присмотра. Он подошел близко к клетке с животным, и хищник схватил его лапами за голову.

Ребенок, оставленный без присмотра родителями, пострадал в результате нападения леопарда в зоопарке "Чудесный" в приморском селе Борисовка. Как сообщили в краевом управлении МВД, мальчик подошел близко к клетке с диким животным, и хищник схватил его лапами за голову.

Cемья приехала на экскурсию в зоопарк из приморского города Арсеньева. Инцидент произошел, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына. В результате ребенок получил рваные раны и укусы. После этого медики оказали мальчику неотложную помощь.

В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Кроме того, прокуратура Приморского края приняла решение провести проверку после нападения леопарда.

Представитель зоопарка Александра Попова сообщила РИА Новости, что напавший леопард был "небольшой и молодой", высотой в холке "выше колена", и что животному было около года. Она отметила, что руководство зоопарка предлагало финансовую помощь родителям пострадавшего мальчика, но они отказались, сказав, что с ребенком все в порядке.

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