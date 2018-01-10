Россия предостерегла США от попыток повлиять на выборы-2018

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Посольство России в США назвало неприемлемыми заявления американских властей в связи с отказами в регистрации кандидатов в президенты России и выразило надежду, что Вашингтон не будут мешать россиянам, живущим в США, участвовать в голосовании.

Российское посольство в США предостерегло власти США от давления и вмешательства в президентские выборы-2018, говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Facebook.

"Хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", - сообщили в посольстве.

Кроме того, в диппредставительстве выразили надежду, что Вашингтон не будет мешать российским гражданам, живущим в США, принимать участие в голосовании на выборах президента.

Ранее в Госдепе США выразили обеспокоенность, что ЦИК отказала в регистрации ряду кандидатов. В Вашингтоне отметили, что российские власти не смогли создать в стране условия "соблюдения прав и свобод человека".

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