В Италии и Германии арестовали почти 200 мафиози

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Полиция Германии и Италии в ходе совместной операция арестовала почти 200 членов мафиозной группировки. При обысках у них изъяли около 50 миллионов евро.

Беспрецедентную совместную спецоперацию провели полицейские Германии и Италии. На территории двух стран арестованы около 200 человек по подозрению в связях с мафией, передает "ТВ Центр".

Среди них несколько итальянских чиновников, в том числе глава администрации провинции Кротоне и мэры трёх городов. Их подозревают в коррупции, а также выделении муниципальных подрядов мафиозным фирмам в обмен на поддержку во время избирательной компании.

В ходе расследования выяснилось, что мафиозные кланы вели свой бизнес в Италии и Германии в различных сферах. В частности, в винной и продовольственной промышленности, а также владели предприятиями по сбору и переработке мусора. У задержанных изъято ценностей и имущества на 50 миллионов евро.