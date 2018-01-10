На Сахалине освободили из снежного плена около 50 автомобилей

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На Сахалине бушует непогода. На юге острова прервано автобусное сообщение. Из снежного плена освободили почти 50 машин.

На Сахалине бушует мощный циклон, он сопровождается обильными осадками и ураганным ветром.

Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске. В аэропорту города на прилёт и вылет задержаны десятки рейсов. По-прежнему закрыта паромная переправа Ванино-Холмск, передает "ТВ Центр".

Сильная метель стала причиной отключения множества линий электропередачи. Семь населённых пунктов оказались полностью или частично обесточены. В нескольких городах отменены занятия в школах.

Минувшей ночью сотрудники МЧС вызволили из снежного плена около 50 автомобилей. Высота покрова достигала трёх метров. Спасательная операция осложнялась нулевой видимостью. На многих трассах приостановлено движение междугородних автобусов.

В Швейцарских Альпах после мощных снегопадов сошли сразу несколько лавин. В снежном плену оказались около 13 тысяч туристов, в том числе из России. Остановлено транспортное сообщение, закрыты подъёмники и пешеходные спуски. На горнолыжной тренировочной базе ураганным ветром, скорость которого достигала 200 километров в час, снесло часть оборудования.



На западе США жертвами наводнений и оползней стали по меньшей мере 13 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. По данным властей, число погибших может возрасти. В городе Монтесито стихия разрушила десятки жилых строений. В Санта-Барбаре жителей опасных районов эвакуировали. В Южной Калифорнии свои дома были вынуждены покинуть более 20 тысяч человек. Мощные ливни обрушились на штат в начале недели.