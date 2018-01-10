Россия призвала коалицию США начать восстановление Ракки

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Участники международной коалиции во главе с США должны заняться восстановлением сирийской Ракки после ее освобождения. С таким призывом выступил постпред России в ООН Василий Небензя. По его словам, ситуация в городе близка к катастрофе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил на коалицию во главе с США ответственность за восстановление сирийского города Ракка, который сравняли с землей в ходе операции против запрещенной террористической группировки "Исламское государство". Как передает "ТВ Центр", об этом дипломат заявил по окончании закрытой встречи Совета Безопасности.

Комментируя дискуссию, Небензя отметил, что пока ООН не располагает полной информацией о происходящем. Большая часть населения не может вернутся домой, а те, кто остался в городе, вынуждены платить боевикам вооруженных формирований, контролирующих Ракку, за разминирование своих жилищ. При этом гуманитарная ситуация в городе близка к катастрофической, заявил постпред.

"Наши американские коллеги боролись там с ИГИЛ, сравняли город с землёй, сейчас там весь город заминирован, полон трупов убитых людей, есть риск эпидемии, отсутствуют вода, электричество, нет медицинских учреждений по сути своей. Ничего не происходит, город не восстанавливается, люди не могут возвратиться, живут в каких-то ужасных, нечеловеческих условиях в лагерях для беженцев", - рассказал Небензя.