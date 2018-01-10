В США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России

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Администрация Дональда Трампа планирует создать новую ядерную боеголовку. Согласно новой доктрине Пентагона, речь идет об оружии малой мощности, которое будет запускаться с подводных лодок. Создание новой ядерной боеголовки направлено на сдерживание России от применения оружия в конфликте в Восточной Европе.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ослабить текущие ограничения в сфере использования ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку. Об этом рассказал бывший старший директор Совета национальной безопасности (СНБ) США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал.

По его словам, Пентагон уже подготовил новую ядерную доктрину. В частности, в ней идет речь о новой ядерной боеголовке малой мощности, которая будет запускаться с подводных лодок. Вулфстал отметил, что создание оружия направлено на сдерживание России от применения тактических боеголовок в конфликте в Восточной Европе.

Бывший старший директор СНБ также подчеркнул, что в новой доктрине расширен список потенциальных условий, ответом на которые может быть использован ядерный удар, передает Газета.ru.