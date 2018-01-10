Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в справках о доходах

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Минтруд разрешил российским чиновникам не указывать криптовалюту в справках о доходах за отчетный 2017 год. При этом если родственники или друзья подарили госслужащему настоящие деньги, то это необходимо будет отразить в документе.

Министерство труда выпустило рекомендации для чиновников "по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году". Об этом сообщает газета "Известия".

В этом году в документе впервые появилась информация о криптовалютах. При этом чиновникам разрешили не декларировать виртуальные валюты, но если родственники или друзья подарили госслужащему настоящие деньги, то это необходимо будет отразить в справке.

Помимо этого, чиновникам рекомендовали указывать другие места работы. В частности, по закону госслужащим не запрещается заниматься научной и творческой деятельностью, а также преподавать.