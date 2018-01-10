Число жертв оползней и наводнений в Калифорнии увеличилось до 13

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Не менее 13 человек погибли в результате оползней и наводнений в южной части американского штата Калифорния, где с понедельника идут ливни. Об этом сообщил представитель полиции округа Санта-Барбара. По его данным, число погибших может вырасти в ближайшее время.

Число жертв оползней и наводнений в Калифорнии составило 13 человек, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию шерифа округа Санта-Барбара.

"Мы ожидаем, что эта цифра может увеличиться, так как мы все еще поиском людей, которые пропали без вести", - заявили местные правоохранительные органы. Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших.

Оползни в регионе произошли в результате ливней, они разрушили несколько домов и привели к перекрытию ряда дорог. Ранее в этом регионе бушевали пожары, в результате которых сгорела внушительная часть растительности, способная сдержать потоки воды и грязи. Местные власти призвали десятки тысяч людей к эвакуации.

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