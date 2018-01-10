Президент Южной Кореи назвал условия личной встречи с главой КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин готов лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но при условии, что это будет способствовать решению проблемы вокруг ядерной программы КНДР и восстановлению отношений между двумя странами.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но при определенных условиях, передает ТАСС.

"Я готов провести встречу на высшем уровне (с Ким Чен Ыном – прим. ред.), при условии, что она будет способствовать решению ядерной проблемы и восстановлению межкорейских отношений", - приводит слова Мун Чжэ Ина телеканал NHK.

Южнокорейский лидер отметил, что до решения вопроса о денуклеаризации КНДР Сеул продолжит вместе с мировым сообществом сохранять санкционный режим в отношении Пхеньяна.

"Цель санкций и давления - вернуть Северную Корею за стол переговоров. И это только начало, диалог не является единственным средством решения проблемы. Мы продолжим работу над улучшением отношений Юг-Север путем диалога, чтобы способствовать решению ядерной проблемы Северной Кореи. Но если Север предпримет новые провокации, мировое сообщество сохранит жесткие санкции", - подчеркнул он.

Накануне между Южной Кореей и КНДР прошли первые за два года прямые переговоры. Сеул и Пхеньян заявили о готовности сделать шаги к снижению военной напряженности на Корейском полуострове и продолжить диалог.

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