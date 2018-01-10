Структура тарифов ЖКХ в России станет прозрачнее

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Управляющие компании будут заранее предупреждать россиян о повышении цен на коммунальные услуги и раскрывать структуру тарифов. Согласно новым поправкам в законодательство данные сведения должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

Министерство строительства и ЖКХ подготовило поправки в действующее законодательство, которые обяжут управляющие компании заранее предупреждать россиян о повышении цен на коммунальные услуги и раскрывать структуру тарифов. Об этом сообщает газета "Известия".

Согласно новым поправкам управляющие компании будут обязаны за месяц информировать жильцов о повышении цен и раскрывать данные о том, из чего складывается стоимость коммунальных услуг. Данные сведения должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

Также поправки регламентируют сроки приема и фиксации заявки от жильцов по поводу неисправности систем и устранения неполадки. Кроме того, по новому законодательству требования к сотрудникам коммунальных служб будут подробно описаны.

"Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания", - отметили в Минстрое.