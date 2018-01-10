Политолог: украинских националистов злит христианская сущность УПЦ

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Украинские ультраправые радикалы угрожают Православной церкви Московского патриархата. Националисты из группировки "С 14" накануне сняли блокаду Киево-Печерской лавры, но пообещали новые масштабные акции, объявив лавру "штабом", откуда распространяют идеи русского мира. Причем радикалы почему-то назвали блокаду акцией против ФСБ. Их угрозы не просто попытка напугать священнослужителей. На счету этой группировки, за которой стоят важные политические силы, многочисленные погромы, акты вандализма.

О радикальных украинских группировках в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Все эти группировки, в том числе "С 14" выражают политику украинских элит по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата. Но поскольку ни один политик, чиновник, даже самый радикальный, не рискнет с такими радикальными лозунгами выступать, поэтому и существуют такого рода группировки, которые выражают это за них. Их очень раздражает то, что УПЦ находится в каноническом общении с Москвой, мистическом единстве. И второе – это рейдерский захват храмов, превращение церкви в некий атрибут государства. Но сама по себе христианская сущность УПЦ их раздражает — она призывает к миру, согласию, братству. А для национализма богом является украинская нация", - говорит Безпалько.

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