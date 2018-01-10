С начала года в Москве родились более двух тысяч детей

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За первую неделю 2018 года в столице родились более двух тысяч детей. Для каждого новорожденного, чьи родители являются москвичами, подготовили специальный подарочный набор.

С начала года в столице родились более двух тысяч детей. Для каждого новорожденного, чьи родители – москвичи, подготовили подарочный набор, в который входят: детское белье, одежда, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки, а также аксессуары для кормления, пеленания и купания.

"За первую неделю нового года в городских акушерских стационарах родился 2231 ребенок — 1054 мальчика и 1177 девочек. В их числе и четыре двойни", - приводит информацию столичного департамента здравоохранения официальный сайт мэра и правительства Москвы.

На первом месте по количеству новорожденных стал роддом № 1 ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова. Вторую строчку поделили между собой филиал № 4 Центра планирования семьи и репродукции и филиал № 1 ГКБ имени В.В. Виноградова.