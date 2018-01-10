За новогодние каникулы россияне потратили почти триллион рублей
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За период с 1 по 8 января 2018 года жители России потратили 920 миллиардов рублей, из них в интернете - 23 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли. Среди самых популярных покупок - бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда.
За новогодние каникулы – в период с 1 по 8 января - жители России потратили 920 миллиардов рублей, из них 23 миллиарда рублей - в Сети. Об этом RT сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Среди самых популярных товаров в рознице - бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В интернете чаще приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.
По данным АКИТ, общая сумма новогодних трат россиян на 7% превышает показатели аналогичного периода 2017 года (860 миллиардов рублей). При этом на 22% выросла совокупная сумма расходов в интернете.
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