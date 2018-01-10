В Москве неизвестные с гранатой ограбили таксиста и скрылись
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В столичном районе Печатники двое пассажиров такси, угрожая предметом, похожим на гранату, открыто похитили у водителя восемь тысяч рублей и скрылись. Преступников разыскивает полиция.
Двое неизвестных ограбили таксиста на юго-востоке столицы, в районе Печатники, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел на улице Гурьянова. Двое неизвестных сели в такси и, угрожая предметом, похожим на гранату, открыто похитили у водителя восемь тысяч рублей. Затем преступники скрылись.
На данный момент полиция ведет поиск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о разбое.
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