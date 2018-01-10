09:25, 10 января 2018

В Москве неизвестные с гранатой ограбили таксиста и скрылись

Теги:  ограбление  такси  Происшествие  москва

В столичном районе Печатники двое пассажиров такси, угрожая предметом, похожим на гранату, открыто похитили у водителя восемь тысяч рублей и скрылись. Преступников разыскивает полиция.

Двое неизвестных ограбили таксиста на юго-востоке столицы, в районе Печатники, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на улице Гурьянова. Двое неизвестных сели в такси и, угрожая предметом, похожим на гранату, открыто похитили у водителя восемь тысяч рублей. Затем преступники скрылись.

На данный момент полиция ведет поиск злоумышленников. Возбуждено уголовное дело о разбое.  

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