Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Курской области

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В результате ДТП с участием микроавтобуса в Курской области погибли три человека. Еще трое госпитализированы.

В Курской области три человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Микроавтобус вынесло в кювет. Предположительно, в салоне находились девять человек, включая водителя. Сейчас на месте ЧП работают полицейские, спасатели и медики. Устанавливаются личности погибших, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.