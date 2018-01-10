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После продолжительной тяжелой болезни скончался актер Михаил Державин. Ему был 81 год. Дата прощания и похорон станет известна позднее.

Народный артист России Михаил Державин скончался в среду в возрасте 81 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Театра сатиры.

"После продолжительной тяжелой болезни в среду скончался народный артист России Михаил Державин", - отметили в театре.

Дата прощания и похорон станет известна позднее.

Михаил Державин родился в 1936 году в Москве. В 1967 году он пришел в Театр сатиры, где и работал до последнего времени. Одна из наиболее запомнившихся ролей Державина - в фильме "Трое в лодке, не считая собаки", где актер снимался вместе со своими партнерами по театральной сцене Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.

Передача "Михаил Державин. Мне все еще смешно" на канале "ТВ Центр".