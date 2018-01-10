Более 50 торговых павильонов откроют на МЦК в 2018 году

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В 2018 году в вестибюлях шести станций МЦК - Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская - откроются более 50 торговых павильонов. На станциях разместятся кофейни, закусочные, аптеки, мини-маркеты и ремонтные мастерские.

На шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) в 2018 году откроются 50 торговых точек, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Павильоны появятся на станциях Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайлово, Стрешнево и Панфиловская. На станциях разместятся кофейни, закусочные, аптеки, мини-маркеты, а также сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви.

Первые 10 точек заработают до конца февраля. Еще 44 торговые площади разыграют на открытом электронном аукционе в первом квартале этого года.

В мэрии отметили, что торговые точки на МЦК смогут посещать не только пассажиры, но и жители близлежащих домов.

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