На "красной" линии московского метро запустили поезда из восьми вагонов

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На Сокольнической линии столичного метро запустили восьмивагонные поезда. С января они постепенно заменят семивагонные составы, что позволит на 15% увеличить провозную способность и создать более 68 миллионов пассажирских мест в год.

На Сокольнической линии столичного метрополитена запустили поезда, который состоят из восьми вагонов. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе подземки.

"На Сокольнической линии запущены восьмивагонные поезда. С января 2018 года они постепенно заменят семивагонные составы – это позволит на 15% увеличить провозную способность и создать более 186 тысяч пассажирских мест в сутки или более 68 миллионов - в год", - говорится в сообщении.

Запуск восьмивагонных поездов на "красной" ветке столичного метро готовился с 2013 года. За это время специалисты провели большой комплекс мероприятий, в рамках которых были модернизированы объекты инфраструктуры и усилены линии электроснабжения. Таким образом, до конца января 2018 года 40% поездов Сокольнической линии будут состоять из восьми вагонов.