В Госдуме уточнили число атаковавших базы в Сирии дронов

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В атаке на российские базы в Сирии "Хмеймим" и "Тартус" участвовали более 30 дронов, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Ранее в Минобороны заявляли о 13 ударных дронах, пытавшихся атаковать объекты.

В атаке на российские базы "Хмеймим" и "Тартус" в Сирии участвовал 31 дрон, а не 13. Об этом заявил депутат и координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы Дмитрий Саблин.

Ссылаясь на собственные источники, депутат заявил, что атака была объемной и несла серьезную угрозы для российских баз. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вопрос первый, откуда они [боевые дроны] оказались у боевиков, так как они могли быть поставлены только каким-то государством, тем более, это не кустарные дроны, а боевые ударные дроны, как правило, ими обладает очень ограниченное количество государств, в первую очередь, США", - заявил Саблин.

Он подчеркнул, что ни один из БПЛА не достиг своей, что доказывает высокий уровень профессионализма и качества российской военной техники.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку 13 ударных беспилотников на объекты России в Сирии. Семь летательных аппаратов были уничтожены ЗРК "Панцирь-С1". Управление шестью беспилотниками было перехвачено. Три из них удалось посадить за территорией российской базы, еще три взорвались при столкновении с землей.