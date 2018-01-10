СМИ: новый дивизион С-400 возьмет под контроль крымско-украинскую границу

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Второй дивизион ЗРК С-400 в Крыму будет контролировать воздушное пространство на границе с Украиной, он заступит на боевое дежурство 12 января. Это связано с тем, что Киев усиливает агрессивную риторику в отношении полуострова и проводит испытания крылатых ракет.

Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, расположенный под Севастополем, будет контролировать крымско-украинскую границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на в силовых структурах полуострова.

Размещение нового дивизиона связано с тем, что Киев усиливает агрессивную риторику в отношении полуострова и проводит испытания крылатых ракет.

"Эти испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова, так как траектория их полета практически непредсказуема. Во избежание "случайностей", в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях", - сообщил собеседник агентства.

Второй дивизион С-400 заступит на боевое дежурство 12 января. Первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии весной 2017 года.

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