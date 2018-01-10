Жадные до рыбы пингвины перехитрили смотрителей зоопарка в США

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В американском зоопарке жадные пингвины нарушили планы смотрителей. Те хотели взвесить питомцев, заманив ведром с рыбой, однако пингвины оказались хитрее.

Пингвины в очередной раз проявили свой бунтарский характер во время традиционного взвешивания. Забавные кадры опубликовала пресс-служба зоопарка в американском штате Висконсин, передает "ТВ Центр".

Попытка заманить питомцев мойвой не увенчалась успехом - взвесить удалось лишь нескольких птиц, после чего все 16 пингвинов ринулись за добычей. О результатах сложных измерений не сообщается.

А вот кто действительно обрадовал ученых своим весом, так это щенок серого тюленя в зоопарке Брукфилда. Родившийся 26 декабря зверек уже весит около 45 килограмм, набрав за новогодние праздники больше половины своего веса.