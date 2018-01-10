По всей стране открываются пункты сбора подписей в поддержку Путина
Теги: Общество путин выборы 2018
Пункты по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина открываются по всей стране. До конца недели они появятся во всех регионах.
По всей стране открываются пункты по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. До конца этой недели они появятся во всех российских регионах, передает "ТВ Центр".
Волонтеры уже начали работать во многих городах. В Крыму сбор подписей проводится в крупных торговых центрах Симферополя и Севастополя. Многие местные жители приходят туда специально, чтобы выразить поддержку действующему президенту. Желающим оставить подпись нужно иметь при себе паспорт.
Новости по теме Выборы в России
-
02 января 2018
В ЦИК рассказали об огромном числе желающих стать президентом
-
27 декабря 2017
Путин подал документы для выдвижения на выборы президента
-
25 декабря 2017
Россия пригласит на выборы-2018 наблюдателей от ОБСЕ и нацпарламентов
-
22 декабря 2017
Партия "Яблоко" выдвинула Явлинского кандидатом в президенты