По всей стране открываются пункты сбора подписей в поддержку Путина

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Пункты по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина открываются по всей стране. До конца недели они появятся во всех регионах.

По всей стране открываются пункты по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. До конца этой недели они появятся во всех российских регионах, передает "ТВ Центр".

Волонтеры уже начали работать во многих городах. В Крыму сбор подписей проводится в крупных торговых центрах Симферополя и Севастополя. Многие местные жители приходят туда специально, чтобы выразить поддержку действующему президенту. Желающим оставить подпись нужно иметь при себе паспорт.

