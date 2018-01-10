Леопард едва не растерзал ребенка в Приморье

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В Приморье прокуратура начала проверку после шокирующего инцидента в зоопарке, где леопард набросился на двухлетнего мальчика. У него множественные укусы и рваные раны.

Двухгодовалый ребенок перелез через ограждения и подошёл к клетке с дальневосточным леопардом. Хищник ударил лапой прямо по лицу малыша.

Семья с двумя детьми приехала в зоопарк из другого города посмотреть на редких кошек, передает "ТВ Центр". По словам сотрудников, родители отвлеклись на второго ребенка и не заметили, как малыш подошёл к хищнику, чтобы его покормить.

На крики о помощи Кристалина прибежала первой, забрала ребенка от клетки и вызвала медиков. Малыша доставили в Уссурийскую городскую больницу.

О характере Персея, так зовут леопарда, у сотрудников только положительные отзывы. Хищник всегда вел себя спокойно, ни разу не проявлял агрессии. Руководство зоопарка своей вины в случившемся не отрицает. Но и родители малыша уже привлечены к ответственности.



Происшествием заинтересовалась и прокуратура. Сейчас в зоопарке проводится проверка предпринятых мер безопасности.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.