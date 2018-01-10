Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

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Не стало выдающегося актёра Михаила Державина. О смерти народного артиста РСФСР сообщили в Театре сатиры, которому он служил не один десяток лет и сыграл множество ярких ролей. Параллельно активно снимался в кино. На счету Державина такие фильмы как "Моя морячка", "Старые клячи", "Трое в лодке, не считая собаки".

13 лет в эфире в роли бессменного ведущего самой популярной юмористической передачи в СССР. К 67-му году за плечами Михаила Державина уже были роли в Ленкоме и Театре на Малой Бронной, первые работы в кино. Но известности и всенародной любви он обязан своему "пану ведущему". Интеллигентный, обаятельный, далёкий от официоза молодой актёр становится любимцем советских женщин, снимается в десятках кинофильмов. Даже в отрицательных персонажах он умудряется находить человеческие качества, отмечает "ТВ Центр".

Сын ведущего актёра Вахтанговского театра с детства не представлял себе другой жизни – друзья отца, дом, стоящий бок о бок с Щукинским училищем, учёба там же и друзья студенческих времён, среди которых Андрей Миронов и Александр Ширвиндт. Дуэт двух актёров становится классическим, узнаваемым, любимым – Ширвиндт и Державин вместе играют в театре, вместе снимаются в кино.

Передача "Михаил Державин. Мне все еще смешно" на канале "ТВ Центр".

С 68-го года и до смерти Державин – актёр Театра сатиры. 50 лет в театре, бок о бок с другом, который стал в итоге его художественным руководителем. Одна из главных черт любителя розыгрышей Державина – постоянство: в друзьях, в увлечениях. Через всю жизнь актёр пронёс и любовь к рыбалке.

"В нём какое-то милое-милое ученичество есть. И вообще он не похож на народного артиста, он не похож на пожилого человека, а я бы скорее сказала: вот это милый вечный студент", - говорит актриса Вера Васильева.

В 81 год Михаил Державин по-прежнему выходил на сцену и жаловался только, если студенты-щукинцы слишком громко шумели под окнами. Но всё равно улыбался.

Кирилл Парменов, Андрей Грис, "ТВ Центр".