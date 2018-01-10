Полиция проверяет пять вокзалов в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва

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Правоохранительные органы проверяют информацию о минировании пяти столичных вокзалов. При этом по решению полиции эвакуация проводилась только на Киевском вокзале. Данная ситуация не повлияла на график движения поездов.

Полицейские проверяют пять столичных вокзалов после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов РЖД.

"На пяти железнодорожных вокзалах Московского транспортного узла - Ленинградском, Ярославском, Казанском, Белорусском и Киевском - в связи с поступившими сообщениями о возможных актах незаконного вмешательства проводятся проверки", - говорится в сообщении.

По решению правоохранительных органов эвакуация проводилась только на Киевском вокзале. Все остальные работают в штатном режиме. Данная ситуация не повлияла на график движения поездов.