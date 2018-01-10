В Молдавии утвержден закон о запрете российских новостных программ

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Председатель парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона утвердил закон о запрете российских новостных программ. Это было сделано после того, как суд разрешил Канду временно исполнять функции главы государства для утверждения отклоненного Додоном законопроекта.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон о запрете российских новостных и информационно-аналитических программ, сообщает РИА Новости.

В парламенте сообщили, что инициатива направлена на защиту государства от "возможных попыток дезинформации или манипуляции из-за рубежа с помощью СМИ". Теперь в Молдавии будут транслировать информационно-аналитические передачи только из ЕС, США, Канады и других стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Ранее Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти вето президента Игоря Додона на закон, который ограничивает трансляцию российских телеканалов в республике.

Этот запрет обсуждался в Молдавии с 2015 года. При этом в Совете Европы и ОБСЕ отговаривали республику от таких шагов. Глава государства Игорь Додон отказался промульгировать этот закон.

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