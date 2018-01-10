В Кремле отреагировали на присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова

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Дмитрий Песков заявил, что присвоение площади рядом с посольством России в Вашингтоне имени Бориса Немцова является прерогативой городских властей. Ранее это решение было единогласно одобрено городским советом столицы США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присвоение площади рядом с посольством нашей страны в Вашингтоне имени политика Бориса Немцова является прерогативой городских властей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь то, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. По словам членов совета, этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Впоследствии суд приговорил убийцу политика Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы. А его соучастники - Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.