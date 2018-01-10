Сборная России по футболу сыграет с Турцией перед ЧМ-2018

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Российские футболисты 30 мая проведут контрольный матч со сборной Австрии в Инсбруке, а 5 июня - встретятся с командой Турции в Москве. Стадионы и время начала встреч будут объявлены позже.

В рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года сборная России по футболу сыграет контрольные матчи с командами Австрии и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Со сборной Австрии российские футболисты сыграют 30 мая в Инсбруке, с командой Турции – 5 июня в Москве. Стадионы и время начала встреч будут объявлены позже.

Ранее сообщалось, что 23 марта сборная России проведет контрольный матч с командой Бразилии на стадионе "Лужники" в Москве, а 27 марта россияне сыграют с французами на арене "Санкт-Петербург".