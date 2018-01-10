ЛДПР не смогла зарегистрироваться на открытии весенней сессии в Госдуме

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Депутаты ЛДПР не смогли зарегистрироваться на первое заседание весенней сессии Госдумы, так как у них пропали карточки для регистрации. Позднее выяснилось, что в конце года их на память забрал работник технических служб.

Депутаты ЛДПР не смогли зарегистрироваться на первом заседании весенней сессии Госдумы из-за отсутствия карточек для регистрации, сообщает "Интерфакс".

Лидер партии Владимир Жириновский назвал ситуацию чудовищной и сообщил, что подозревает в краже депутата от КПРФ.

"Единая Россия" не может этого делать, правительственная фракция, чего они будут себя позорить, "Справедливая Россия" вообще такими вещами не занимается, остается одна фракция", - рассудил Жириновский.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидера ЛДПР не делать резких заявлений. К поиску человека, укравшего карточки, были подключены сотрудники ФСО. Позже тайна исчезнувших карточек раскрылась.

"Человек установлен, все подробности понятны, но депутаты к этому отношения не имеют. Это работник технических служб, который посчитал, что рабочий год завершен, и, убирая наши рабочие места, он взял и на память собрал карточки", - передает ТАСС слова Володина.

Теперь для депутатов ЛДПР делают дубликаты для того, чтобы они могли участвовать в голосовании, рассказали в Госдуме.

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