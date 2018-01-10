В Апатитах мужчина угнал БТР и протаранил магазин ради вина

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Житель города Апатиты угнал бронетранспортер и въехал в стеклянную витрину магазина. Затем мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам, где собирался украсть бутылку вина, но был задержан сотрудниками полиции.

В городе Апатиты Мурманской области мужчина угнал бронетранспортер и протаранил стеклянную витрину магазина. Об этом сообщает Газета.ru.

"Мужчина угнал транспортное средство на гусеничном ходу со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину", - отметили в региональном управлении ГИБДД.

После происшествия мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам, где собирался украсть бутылку вина, однако был задержан сотрудниками полиции. По предварительным данным, правонарушитель находился в нетрезвом состоянии.