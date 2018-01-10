Как жители подмосковной деревни соседствуют с частным зоопарком

Теги: Общество животные подмосковье

Пантеру, которая на минувшей неделе вырвалась на свободу в дачном посёлке на Истре, удалось поймать и вернуть владельцам. Зверь за это время успел загрызть человека и изрядно подпортить нервы местным жителям. Теперь хищник снова за решёткой, вот только станет ли от этого спокойнее дачникам: зоопарк, в котором держат пантеру, частный, и она там не одна.

Обычный дачный поселок, затерянный в Подмосковье. Практически каждый участок спрятан за метровым забором. Мысль о том, что соседство здесь делят с дикими животными даже не приходит в голову, сообщает "ТВ Центр".

Никаких табличек: осторожно, злой лев или злая пантера. На двери ни звонка, ни даже номера дома. Вход внутрь только для своих. Кажется, что за забором вообще никого. Пока не услышишь недовольное львиное рычание.

Звуками дикой природы в рамках дачного отдыха соседи наслаждаются уже давно. Сначала, правда, был только лев. Потом к нему подселили и других представителей кошачьих, видимо, чтобы ему скучно не было. Узнавать мнение соседей владельцы не стали.

"Мы, в общем-то, живем в неведении: что у нас и как. Хозяин уж точно не считает нужным обходить соседей и что-то с ними согласовывать. Сам факт наличия диких зверей в поселке - это уже фактор опасности!" – жалуется соседка Людмила Теслюк.

Худшие опасения сбылись на прошлой неделе. В разгар новогодних праздников одна из воспитанниц этого импровизированного зоопарка - черная пантера - напала на человека и загрызла его. Затем дикая кошка каким-то образом умудрилась вырваться на волю. Пока шла операция по поимке зверя, местные жители пребывали в неведении. То, что пантера не упала на них с ближайшего дерева, считают чудом. О погибшем известно немногое — по некоторым данным, он не был смотрителем зоопарка, это гражданин Украины, который якобы приехал на праздники в гости к брату.

В последнее время наличием льва или тигра на дачном участке никого не удивишь. Дикие кошки - популярный и модный тренд для тех, кто может себе это позволить. Отличная возможность похвастаться перед друзьями или же перед незнакомыми людьми в интернете. Иногда в погоне за лайками хозяева забывают о том, что на заднем дворе держат не собаку и ухаживать за такими животными нужно соответственно.

"Те, кто разводит таких животных в неволе, или перевозит их, чтобы продать в частные руки, не понимает, что здесь они обречены, по сути. Потому что здесь абсолютно другие условия. Все это приводит к тому, что очень часто рахит у больших кошек, буквально сыпучие кости", - говорит президент Центра защиты прав животных Ирина Новожилова.

Страдали ли местные кошки от каких-то недугов, пока не известно. Однако несколько лет назад этот центр экзотических животных уже оказывался в центре скандала - местные жители жаловались. Тогда, правда, все удалось замять. Ветеринарные разрешения вроде были в порядке, а условия содержания животных отвечали всем требованиям. Это владельцы продемонстрировали на показательном дне открытых дверей. Как ситуация решится в этот раз и что будет с зоопарком, волнует всех местных жителей. Но судя по тому, что, раскатистый рык льва все еще звучит над поселком, съезжать отсюда никто не собирается.

Александра Сергомасова, Евгений Рыбин, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".