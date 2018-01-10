Собянин отметил необходимость расширения мер социальной поддержки горожан

Теги: Москва собянин праздник

Посещаемость столичных парков культуры и отдыха увеличилась в новогодние праздники в полтора раза, по сравнению с прошлым Новым годом. Такие итоги подвели на заседании президиума правительства Москвы. Один из самых популярных стал каток в парке Горького. Его посетили почти 100 тысяч человек, а 5 января и вовсе был поставлен абсолютный рекорд.

Москва гуляла и била праздничные рекорды. На заседании столичного правительства подвели итоги, главный из которых – никогда прежде улицы и парки столицы не наводняло такое количество желающих отметить Новый год на открытом воздухе под гром салютов. Городская среда оказалась привлекательнее традиционного домашнего застолья, отмечает "ТВ Центр".

И в первые январские дни сразу 312 праздничных площадок оказались как никогда востребованы у москвичей и гостей города. Центрами притяжения стали пешеходная Тверская улица, ВДНХ, парки Горького и Сокольники. Маленькие москвичи, для которых Новый год особенный и долгожданный праздник, получили самую большую порцию радости и веселья. Представление "Елка мэра" в Гостином дворе посетили 52 тысячи зрителей. Для взрослых и детей столица подготовила развлечения на любой вкус: для любителей музыки – концерты, для ценителей спокойного отдыха – выставки и кинопоказы.

"Благодаря красочному оформлению города, городских площадей, улиц, парков, создания площадок "Путешествие в Рождество" на более чем 80 площадках, участие в них сотен учреждений культуры и театров, бесперебойной работы городских служб коммунального хозяйства, транспорта и участие десятков тысяч работников правоохранительных органов, которые обеспечили безопасность новогодних праздников", - сказал Сергей Собянин.

Немаловажный факт – праздники прошли без серьезных происшествий и коммунальных аварий. Аккуратнее стали и сами жители столицы: по сравнению с прошлым годом на 50 с лишним процентов сократилось количество пожаров, значительно меньше москвичей получили травмы, в том числе из-за применения пиротехники. Новый год и Рождество стали серьезной проверкой для общественного транспорта. В дни каникул им воспользовались 87 с половиной миллионов пассажиров.

Итоги праздников – не единственная тема, которую обсудили на заседании Президиума. Сергей Собянин призвал расширить меры социальной поддержки пожилых людей. Этот вопрос неоднократно поднимают ветераны. Столичные власти приняли решение об удвоении финансирования санаторно-курортных путевок - их число вырастет на 80 с лишним тысяч.

"По сравнению с 2009-м годом у нас количество путевок увеличится в 4 раза. Я прошу провести соответствующие конкурсные процедуры, ввести соответствующие лимиты, так чтобы у нас большинство желающих могли получить санаторно-курортные путевки. Важно отметить и то, что санаторно-курортные путевки выписываются врачами в соответствии с назначением", - сказал Собянин.

Путевки приобретаются в профильные санатории, чтобы каждый обратившийся мог эффективно решить проблемы со здоровьем. Помимо бесплатной путевки льготникам гарантирован бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Егор Киселёв, Екатерина Гоголева. "ТВ Центр".