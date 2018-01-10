Двое приезжих ограбили жительницу Подольска в ее квартире

Теги: ограбление Происшествие подольск

У жительница Подольска похитили более 200 тысяч рублей. На женщину в ее собственный квартире напали двое приезжих.

Более 200 тысяч рублей - на такую сумму ограбили жительницу Подольска приезжие из ближнего зарубежья. Одного нападавшего удалось поймать по горячим следам, передает "ТВ Центр".

Грабителям дама открыла дверь сама. Она ждала курьера с работы. Увидев в глазок двери двух мужчин, почему-то решила, что это и есть, так сказать, "коллеги". Войдя в квартиру, молодые люди повели себя агрессивно: потребовали у хозяйки деньги, а получив отказ, устроили настоящую расправу над ней. Происходящее фиксировала камера видеонаблюдения, установленная в квартире.

Женщина сдалась и открыла грабителям сейф. Там, помимо документов, хранились деньги, а также украшения. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, его соучастник в розыске.