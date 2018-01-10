Педагог из Москвы претендует на звание лучшего учителя мира

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Имя лучшего учителя мира станет известно совсем скоро, в феврале. Победителя международного конкурса, который ежегодно проводит Саудовская Аравия, объявят в Дубае. Впервые в списке претендентов - россиянка, педагог из Москвы Наталья Киселёва. Она учит детей математике и знает, как сделать этот предмет интересным.

Вместо мела и указки в руках мобильный телефон, на доске – web-страница. Животный мир или, например, архитектура - вот такие неожиданные темы обсуждают на уроке математики. У Натальи Киселевой особенный подход - никаких абстрактных графиков и функций, отмечает "ТВ Центр". Методика к ней пришла с опытом. За плечами долгий путь от вожатой старшей школы до руководителя большой образовательной организации. Да и дети, рассказывает педагог, поменялись - с развитием технологий обычные чертежи на доске перестали усваиваться. Теперь каждая тема - настоящий эксперимент.

"Например, мы с ребятами недавно изучали, разрабатывали проекты по вписанным и описанным четырехугольникам в окружность. Ребята придумывали разные варианты четырехугольных коробок для пиццы или дизайн коробок для часов, в которые можно поместить круглые часы в качестве подарка. Придумывали разные подставки под аквариумы цилиндрической формы", - рассказывает Наталья Киселева.

А еще она играет с ребятами в шахматы, рассказывает о том, как сухую математическую теорию применяют в разных профессиях и борется за равноправие между здоровыми детьми и подростками с нарушениями развития. Хочет, чтобы для всех учеников была организована единая учебная среда. Кроме школы работает в образовательном фонде, записывает бесплатные уроки подготовки к ЕГЭ и постоянно совершенствует собственные знания

"Обучение идет постоянно. Я закончила аспирантуру, сейчас заканчиваю магистратуру по управлению образованием в Высшей школе экономики, вот в феврале у меня защита диссертации", - говорит Киселева.

В этом году Наталья сама подала заявку на участие в престижном конкурсе среди лучших учителей планеты. Вместе с ней это сделали 20 тысяч педагогов из 179 стран. Сейчас финал - осталось 50 участников. Конечно, о таком событии быстро узнали ученики, выпускники и коллеги. И в школе 1409 начался переполох - журналисты, интервью и педсоветы.

Финал премии состоится через несколько месяцев в Дубае. Лучший учитель, помимо звания, получит миллион долларов. Впрочем, Наталья утверждает, что о материальной награде не думает. Главное, уверена она, возможность привнести важные и нужные изменения в систему образования.

Елизавета Родина, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".