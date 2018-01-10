Путин назначил нового посла в Германии

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Владимир Путин назначил Сергея Нечаева новым послом России в Германии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, президент подписал документ о назначении Николая Софинского послом нашей страны в Уругвае.