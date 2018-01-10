Москва дополнительно выделит 3,5 млрд рублей на санаторное лечение ветеранов

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился увеличить количество бесплатных путевок в санатории в 2 раза, закупив дополнительно 122 тысячи путевок для ветеранов и инвалидов. По его словам, количество пожилых людей в столице увеличивается за счет увеличения продолжительности жизни, поэтому городу необходимо расширять меры социальной поддержки.

Власти Москвы приняли решение об увеличении вдвое средств на закупку санаторно-курортных путевок для лечения льготных категорий граждан, передает АГН "Москва".

"Количество пожилых людей в городе увеличивается в связи с увеличением продолжительности жизни. Это значит, что нам нужно расширять меры социальной поддержки. Одна из проблем, на которую обращают внимание многочисленные жалобы москвичей, обращения совета ветеранов - это нехватка санаторно-курортных путевок. Поэтому мы приняли решение об удвоении финансирования санаторно-курортных путевок и их закупок в необходимом количестве", - заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства города.

Руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил, что будет выделено 3,5 миллиарда рублей из резервного фонда на приобретение данных путевок. По его словам, в 2017 году было закуплено 122 тысячи путевок. "Из низ 89 тысяч путевок - за счет бюджета города приобретались, и 33 тысячи - за счет федерального бюджета", - отметил он.

В свою очередь, мэр добавил, что по сравнению с 2009 годом количество приобретаемых путевок увеличится в четыре раза.

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