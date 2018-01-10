ФСБ опровергла заявление жены Аршавина о ее работе в спецслужбе

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Супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса, устроившая скандал на борту самолета и назвавшая себя майором ФСБ, никогда не работала в спецслужбе. 6 января Аршавину сняли с рейса за "деструктивное поведение".

Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в ФСБ, об этом "Интерфаксу" сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", - сообщили в пресс-службе ведомства.

6 января жену Алису Аршавину сняли с рейса Москва-Алматы за "деструктивное поведение". Женщина назвала себя майором ФСБ, чтобы оказать давление на экипаж. Аршавина захотела пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса, а один из ее детей не был пристегнут на момент взлета самолета.

Со слов самой Аршавиной, ее высадили из самолета лишь потому, что ей нужно было поменять памперс ребенку, а бортопроводники пожаловались на "сильный запах".