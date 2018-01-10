В МИД приветствуют итоги переговоров КНДР и Южной Кореи

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Российская сторона приветствует договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров представителей Северной и Южной Кореи накануне. В МИД России выразили надежду, что "позитивные тенденции" в межкорейском диалоге получат дальнейшее развитие.

Министерство иностранных дел России приветствует договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров представителей КНДР и Южной Кореи в Пханмунчжоме во вторник, в частности об участии северокорейцев в предстоящей Олимпиаде. Об этом сообщается на сайте МИД.

"Выражаем надежду, что их реализация послужит деэскалации напряженности на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом субрегионе. Рассчитываем, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога", - говорится в сообщении.

В министерстве также выразили надежду, что "позитивные тенденции" в межкорейском диалоге получат дальнейшее развитие. Российское внешнеполитическое ведомство готово продолжать оказывать полное содействие этому процессу.

Накануне прошли первые за два года прямые переговоры представителей Северной и Южной Кореи. Они завершились принятием совместного заявления. Из него следует, что обе стороны готовы сделать шаги к снижению военной напряженности на Корейском полуострове и продолжить диалог. Кроме того, страны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

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