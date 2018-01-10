Друзья и коллеги скорбят в связи со смертью Михаила Державина

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Не стало выдающегося актёра Михаила Державина. О смерти народного артиста РСФСР сообщили в Театре сатиры, в котором он служил не один десяток лет и сыграл множество ярких ролей. Параллельно активно снимался в кино. На счету Державина роли в таких фильмах как "Моя морячка", "Старые клячи", "Трое в лодке, не считая собаки".

13 лет в эфире в роли бессменного ведущего самой популярной юмористической передачи в СССР. К 67-му году за плечами Михаила Державина уже были роли в Ленкоме и Театре на Малой Бронной, первые работы в кино, передает "ТВ Центр". Но известность и всенародное признание принёс ему именно "пан ведущий". Интеллигентный, обаятельный, далёкий от официоза молодой актёр становится любимцем советских женщин, снимается в десятках кинофильмов. Даже в отрицательных персонажах он умудряется находить человеческие качества.

Сын ведущего актёра Вахтанговского театра с детства не представлял себе другой жизни – окружение отца, дом, стоящий бок о бок с Щукинским училищем, учёба там же и друзья студенческих времён, среди которых самый близкий – Александр Ширвиндт. Дуэт двух актёров становится классическим, узнаваемым, любимым – Ширвиндт и Державин вместе играют в театре, ведут телепередачи, снимаются в кино.

С 68-го года и до смерти Державин – актёр Театра сатиры. 50 лет бок о бок с другом, который стал в итоге его художественным руководителем. Полвека на любимой сцене и – уникальный случай – ни одного врага.

"С ним работать было одно удовольствие. Он никогда не кричал, он никогда не повышал голос, у него было прекрасное чувство юмора. Он всегда улыбался, он никогда ни про кого плохих слов никогда не говорил", - говорит актриса Екатерина Зинченко.

"Удивительно нежный, удивительно мягкий, удивительно добрый-добрый человек с огромным талантом, с огромным чувством юмора, мне кажется, глубоко недовоплощённый во всех своих ипостасях", - рассказывает заслуженная артистка РСФСР Нина Корниенко.

Одна из главных черт любителя розыгрышей Державина – постоянство: в друзьях, в профессии, в увлечениях. Через всю жизнь актёр пронёс и любовь к рыбалке.

"В нём какое-то милое-милое ученичество есть. И вообще он не похож на народного артиста, он не похож на пожилого человека, а я бы скорее сказала: вот это милый вечный студент", - говорит народная артистка СССР Вера Васильева.

В 81 год Михаил Державин по-прежнему выходил на сцену и жаловался только, если студенты-щукинцы слишком громко шумели под окнами. Но всё равно улыбался.

Кирилл Парменов, Андрей Грис, "ТВ Центр".