Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ"
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Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, содержится в трехместной камере СИЗО "Кремлевский централ". Экс-министр чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется.
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взяточничество, содержится в трехместной камере СИЗО "Кремлевский централ", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет", - рассказал собеседник агентства.
Кто именно находится в одной камере с Улюкаевым - неизвестно.
"Кремлевский централ" – особая часть СИЗО "Матросская тишина". Там Улюкаев будет содержаться до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.
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