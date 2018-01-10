Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО "Кремлевский централ"

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Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки, содержится в трехместной камере СИЗО "Кремлевский централ". Экс-министр чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взяточничество, содержится в трехместной камере СИЗО "Кремлевский централ", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет", - рассказал собеседник агентства.

Кто именно находится в одной камере с Улюкаевым - неизвестно.

"Кремлевский централ" – особая часть СИЗО "Матросская тишина". Там Улюкаев будет содержаться до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.

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