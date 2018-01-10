Десантный корабль "Ямал" столкнулся с сухогрузом в Эгейском море

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Большой десантный корабль "Ямал" Черноморского флота России столкнулся с сухогрузом под флагом Сьерра-Леоне в Эгейском море. Инцидент произошел 30 декабря. В результате происшествия никто не пострадал.

Большой десантный корабль "Ямал" столкнулся с сухогрузом под флагом Сьерра-Леоне в Эгейском море. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа Вячеслав Трухачев.

"30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря", - сказал Трухачев.

По его словам, инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который совершал обгон российского корабля по левому борту, а затем резко изменил курс вправо и совершил столкновение. В результате происшествия пострадавших нет. Трухачев подчеркнул, что после столкновения корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения, передает РИА Новости.