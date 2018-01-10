В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир

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Рейсы в Каир появились в расписании московских аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". Самолеты должны начать летать в египетскую столицу с 1 февраля.

В расписании московских аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово" появились рейсы в Каир. Об этом пишет "МИР24".

Из России в столицу Египта самолеты должны начать летать 1 февраля.

4 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Также снимается рекомендация туроператорам воздержаться от продажи туров в египетскую столицу.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года. Это произошло после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Он летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа.

Позднее ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Тогда же регулярное авиасообщение с Египтом было прервано.