Участник гонок на Gelandewagen Маджидов получил 10 суток ареста

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Участник гонок на Gelandewagen Авдувахоб Маджидов получил 10 суток ареста. Такое решение принял мировой суд районе Черемушки. В понедельник полиция задержала молодого человека, он находился за рулем с предположительно поддельными документами.

На 10 суток арестовали Абдувахоба Маджидова, скандально известного гонщика на Gelandewagen, который в начале этой недели вновь попал в поле зрения полицейских, после ДТП на Профсоюзной улице. Он находился за рулем, хотя был лишён водительских прав, а инспекторам предъявил документы на другое имя - Вахопа Максумова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне суд не смог принять решение, из-за неправильно оформленных при задержании документов. В среду состоялось новое заседание, на котором молодой человек попросил не арестовывать его, а лишь оштрафовать, сослался на то, что должен заботиться о маленьком ребенке и жене, которая находится на 9 месяце беременности. Суд не принял его доводы.