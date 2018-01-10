Путин встретится с руководителями СМИ

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Президент России Владимир Путин 11 января проведет встречу с руководителями российских СМИ и информационных агентств. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы отрасли.

В четверг президент России Владимир Путин встретится с руководителями российских СМИ и информационных агентств. Об этом пишет "Газета.Ru".

"В преддверии Дня российской печати президент России Владимир Владимирович Путин встретится с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств", — отметили в пресс-службе Кремля.

Встреча пройдет в редакции газеты "Комсомольская правда". В ходе нее планируется обсудить актуальные вопросы отрасли.