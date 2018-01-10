Минфин объявил о ликвидации Резервного фонда

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Минфин израсходовал последние 1,4 триллиона рублей из Резервного фонда на покрытие дефицита бюджета и объявил о его ликвидации 1 февраля. В 2018 году дефицит будет финансироваться за счет средств ФНБ.

Министерство финансов России объявило о ликвидации Резервного фонда 1 февраля 2018 года, сообщает РИА Новости.

Средства в иностранной валюте в объеме один триллион 420 миллионов рублей пошли на покрытие бюджетного дефицита. Эти активы ранее хранились на счетах в ЦБ (7,62 миллиарда долларов США, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов).

Ликвидация Резервного фонда связана с началом работы нового бюджетного правила, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы теперь будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды. В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу.