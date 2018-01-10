Путин: МРОТ и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая

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Владимир Путин заявил, что состояние экономики России позволяет повысить уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума уже с 1 мая 2018 года. В конце декабря президент подписал закон, согласно которому с 1 января МРОТ установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума.

Президент России Владимир Путин заявил, что состояние российской экономики позволяет повысить уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума на полгода раньше запланированного времени. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я могу сказать - вчера только встречался с министром финансов - у нас позитивная динамика российской экономики сохраняется: меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется", - сказал Путин.

На встрече с работниками "Тверьвагонзавода" президент подчеркнул, что МРОТ будет уравнен с прожиточным минимумом с 1 мая текущего года.

В конце декабря Путин подписал закон, согласно которому с 1 января МРОТ установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума.

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