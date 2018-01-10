В четверг утром в небе над Москвой можно будет наблюдать пролет МКС

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Утром 11 января в небе над Москвой можно будет наблюдать пролет Международной космической станции. По словам астрофизика Александра Перхняка, увидеть МКС можно будет невооруженным глазом. Он уточнил, что искать станцию нужно над западным горизонтом. Она будет похожа на яркую быстро движущуюся звезду белого цвета.

В четверг утром в небе над столицей можно будет наблюдать пролет Международной космической станции. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"Утром 11 января в Москве и Санкт-Петербурге можно будет наблюдать пролет Международной космической станции вблизи Луны, Юпитера и Марса. В 6:10:50 по московскому времени в некоторых регионах Московской области при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит станции по диску Луны, а также Юпитер, Марс и галилеевы спутники Юпитера. Полоса транзита шириной 18 километров пройдет по западу и югу Московской области и далее через Рязань", - говорится в сообщении.

Как уточнил сотрудник планетария, астрофизик Александр Перхняк, увидет станцию в небе над столицей можно будет невооруженным глазом. Искать МКС нужно над западным горизонтом. Специалист также посоветовал воспользоваться приложениями для смартфонов, например МКС Детектором или ISS Spotter.

"Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца", - отметил астрофизик.