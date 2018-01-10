Президент Австрии сожалеет об осквернении памятника советским воинам

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В ночь на 10 января неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям, который в Вене. В связи с этим президент Австрии Александер Ван дер Беллен выразил свое сожаление. Теперь рассматривается вопрос об установке на площади камер видеонаблюдения.

Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил сожаление из-за осквернения мемориала советским воинам в Вене. Об этом рассказал российский посол в Вене Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

"Сегодня у меня был короткий разговор на эту тему, в том числе с президентом ван дер Белленом, и он выразил своё искреннее сожаление в связи с этим фактом", - признался Любинский.

Он добавил, что руководство страны рассматривает вопрос об установке на площади камер видеонаблюдения.

"Что касается самого факта этого прискорбного инцидента и такого вызывающего акта вандализма, могу сказать, что и в Австрии, и в других европейских странах, многие туристы из которых посещают Вену, есть такие силы, которым позитивное и устойчивое развитие российско-австрийских отношений не очень нравится, и эти факты, видимо, связаны, прежде всего, с таким подходом", — сказал посол.

В ночь на 10 января неизвестные осквернили памятник советским воинам-освободителям, который установлен на площади Шварценбергплатц в столице Австрии. Постамент памятника был облит чёрной краской. Посольство России уже направило ноту протеста в МИД Австрии.